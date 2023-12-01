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На COP28 начал работу павильон Азербайджана

На COP28 начал работу павильон Азербайджана Азербайджан представлен павильоном на 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP28.
Внутренняя политика
1 декабря 2023 г. 09:59
На COP28 начал работу павильон Азербайджана

Азербайджан представлен павильоном на 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP28.

Как сообщает Report, национальный павильон, созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов в рамках конференции COP28, которая продлится до 12 декабря, будет посвящен теме "Устойчивые решения для стабильности климата" (Pioneering sustainable solutions for climate resilience).

Концепция павильона основана на богатой флоре и фауне Азербайджана.

В павильоне в интерактивном формате представлена информация о политике Азербайджана в сфере изменения климата, мерах правительства страны по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области.

Здесь также действуют секции ”Энергетический переход“, "Карта окружающей среды“, ”Возобновляемая энергетика“, ”Умная деревня" и другие.

Инсталляция в павильоне отражает информацию о животных и растениях, попавших в "Красную книгу" и находящихся под угрозой исчезновения в Азербайджане, климатических инициативах и борьбе с минной угрозой.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's pavilion at COP28 starts to operate
Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycanın COP28-dəki pavilyonu fəaliyyətə başlayıb

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