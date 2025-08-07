На бывшей "Советской" начался снос аварийных зданий

На территории бывшей "Советской" в Ясамальском районе Баку начался снос аварийных зданий, которые портят эстетический облик города.

Как сообщает Report, процесс имеет важное значение как с точки зрения обеспечения безопасности жителей, так и с точки зрения градостроительства. Он создает предпосылки для реализации более эффективных и полезных проектов в будущем.

В результате ввода в эксплуатацию трех частей Центрального парка его общая площадь составила 35,4 гектара. Создание такой обширной зеленой зоны в центре города имеет большое значение не только с эстетической, но и с экологической точки зрения.

Работы по сносу зданий также направлены на расширение Центрального парка, создание новых зеленых насаждений, реализацию ряда социально значимых проектов и улучшение общего облика города.