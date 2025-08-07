О нас

На бывшей "Советской" начался снос аварийных зданий

На бывшей "Советской" начался снос аварийных зданий На территории бывшей "Советской" в Ясамальском районе Баку начался снос аварийных зданий, которые портят эстетический облик города.
Внутренняя политика
7 августа 2025 г. 11:04
На бывшей Советской начался снос аварийных зданий

На территории бывшей "Советской" в Ясамальском районе Баку начался снос аварийных зданий, которые портят эстетический облик города.

Как сообщает Report, процесс имеет важное значение как с точки зрения обеспечения безопасности жителей, так и с точки зрения градостроительства. Он создает предпосылки для реализации более эффективных и полезных проектов в будущем.

В результате ввода в эксплуатацию трех частей Центрального парка его общая площадь составила 35,4 гектара. Создание такой обширной зеленой зоны в центре города имеет большое значение не только с эстетической, но и с экологической точки зрения.

Работы по сносу зданий также направлены на расширение Центрального парка, создание новых зеленых насаждений, реализацию ряда социально значимых проектов и улучшение общего облика города.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Sovetski”də qəzalı binaların söküntüsünə başlanılıb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi