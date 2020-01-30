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На бурение субартезианских скважин в Геранбое выделено 1,19 млн манатов

На бурение субартезианских скважин в Геранбое выделено 1,19 млн AZN

30 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребностей посевных площадей и населения в Геранбойском районе в питьевой воде.

Как сообщает Report, в целях проектирования и бурения 17 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 16 населенных пунктах Геранбойского района с населением 30378 человек (список прилагается), а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из средств, предусмотренных в распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,19 млн манатов.

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