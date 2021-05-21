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 На бакинских пляжах будут созданы медпункты

 На бакинских пляжах будут созданы медпункты На общественных пляжах, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы ханум Алиевой в прибрежных районах города Баку завершены работы по подготовке к пляжному сезону.
Внутренняя политика
21 мая 2021 г. 15:14
 На бакинских пляжах будут созданы медпункты

На общественных пляжах, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы ханум Алиевой в прибрежных районах города Баку завершены работы по подготовке к пляжному сезону.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, пляжи, функционирующие на протяжении двух лет в поселках Сахиль, Бузовна, Новханы, Гёрадиль, Пиршаги и на Шихово, были созданы в качестве альтернативы существующим частным центрам отдыха и пляжам.

На пляжах будут созданы спасательные станции МЧС, а также медицинские пункты.

Общественные пляжи, на которых созданы хорошие условия для отдыха, по душе горожанам и гостям столицы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda çimərliklərdə tibb məntəqələri yaradılacaq

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