На бакинских пляжах будут созданы медпункты

На общественных пляжах, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы ханум Алиевой в прибрежных районах города Баку завершены работы по подготовке к пляжному сезону.

На общественных пляжах, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы ханум Алиевой в прибрежных районах города Баку завершены работы по подготовке к пляжному сезону.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, пляжи, функционирующие на протяжении двух лет в поселках Сахиль, Бузовна, Новханы, Гёрадиль, Пиршаги и на Шихово, были созданы в качестве альтернативы существующим частным центрам отдыха и пляжам.

На пляжах будут созданы спасательные станции МЧС, а также медицинские пункты.

Общественные пляжи, на которых созданы хорошие условия для отдыха, по душе горожанам и гостям столицы.