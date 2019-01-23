На AzTV начались кадровые реформы и аудиторские проверки

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ После смены председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) приступили к массовым кадровым реформам и аудиту деятельности бывшего руководства.

По полученной Report информации, ныне и.о. председателя AzTV Ровшан Мамедов первым делом приступил к проверкам финансовой системы структуры.

Начальник финансового управления структуры Шахрза Алиев и его заместители освобождены от занимаемых должностей. Проводится аудит всех финансовых операций, проведенных за время их работы. В финансовое управление телеканала назначен новый руководитель. Известный близостью к предыдущему руководству Ш.Алиев долгие годы управлял финансовыми структурами во многих организациях. По имеющейся информации, Ш.Алиев запомнился скандалами, связанными с его деятельностью.

Другой касающийся кадровых реформ вопрос связан с редакцией информационной программы "Xəbərlər" ("Новости"). Некоторые работники указанной редакции, имена которых упоминаются в ряде негативных вопросов, уже отстранены от работы. Кроме того, сняты с работы и отозваны представители структуры из нескольких стран. Информация об этих и других кадровых реформах будет предоставлена в ближайшее время.

На AzTV подтвердили факт проведения реформ.

Отметим, что согласно подписанному 15 января президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжению, Ариф Алышанов освобожден от должности председателя структуры. Исполнение обязанностей председателя государственного телевидения было поручено известному журналисту Ровшану Мамедову, занимавшему должность заместителя председателя.