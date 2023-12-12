На автомобильных дорогах Нахчывана завершена подготовка к зиме

Завершена подготовка автомобильных дорог Нахчыванской Автономной Республики к зимнему сезону.
Как сообщил местному бюро
"Важная дорожная техника отремонтирована и приведена в исправное состояние. В отдаленных горных селах уже развернута тяжелая техника и бульдозеры, созданы запасы горюче-смазочных материалов", - отметил сотрудник ведомства.
T.Бабаев подчеркнул, что в настоящее время в запасе имеется 1 000 кубометров смеси песка и соли, данный показатель планируется довести до 1 500 кубометров к концу года.