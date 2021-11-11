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На Аллее шехидов в Баку эксгумированы тела 32 неизвестных солдат

На Аллее шехидов в Баку эксгумированы тела 32 неизвестных солдат 11:08
Внутренняя политика
11 ноября 2021 г. 11:56
На Аллее шехидов в Баку эксгумированы тела 32 неизвестных солдат
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Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что изголовья некоторых могил на Аллее шехидов в Баку разбиты и на них нет фотографий.

Как сообщили Report в тресте Службы гражданских услуг населению при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Баку, на основании ходатайства Республиканской военной прокуратуры и решения Бакинского военного суда от 3 июня 2021 года была проведена эксгумация тел 23 неизвестных шехидов, похороненных на первой Аллее Шехидов, и 9 - на второй Аллее Шехидов.

Было отмечено, что сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта были взяты образцы ДНК для медико-генетического исследования. После установления личностей захороненных людей, могилы будут восстановлены и реконструированы".

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı Şəhidlər xiyabanlarında 32 naməlum şəhid məzarı açılıb

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