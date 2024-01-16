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На Аллее шехидов начались подготовительные работы к годовщине трагедии 20 января

На Аллее шехидов начались подготовительные работы к годовщине трагедии 20 января На Аллее шехидов в Баку начались подготовительные работы в связи с годовщиной трагедии 20 января.
Внутренняя политика
16 января 2024 г. 18:00
На Аллее шехидов начались подготовительные работы к годовщине трагедии 20 января

На Аллее шехидов в Баку начались подготовительные работы в связи с годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщает Report, в связи с годовщиной трагедии на территории Аллеи готовят специальные композиции из гвоздик.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года центральные власти, полностью поправ нормы международного права и законы страны, не предупредив население, начали вводить чрезвычайное положение в городе Баку. В результате военной агрессии, осуществленной с участием подразделений Советской армии, отрядов спецназа, большого контингента внутренних войск и даже военнослужащих запаса из других регионов СССР, где компактно проживали армяне, в столице была совершена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhidlər xiyabanında 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlanılıb

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