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В Азербайджане в связи с муниципальными выборами на 1000 участках установлены веб-камеры

В Азербайджане в связи с муниципальными выборами на 1000 участках установлены веб-камеры В Азербайджане в связи с муниципальными выборами на 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.
Внутренняя политика
21 января 2025 г. 16:43
В Азербайджане в связи с муниципальными выборами на 1000 участках установлены веб-камеры

В Азербайджане в связи с муниципальными выборами на 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.

Как сообщает Report, об этом было сказано на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По словам заместителя председателя ЦИК Ровзата Гасымова, прозрачность выборов является приоритетом, и использование веб-камер играет важную роль в обеспечении открытости.

"Любой гражданин сможет получить полную информацию о ходе голосования. Этот проект успешно реализуется в стране с 2008 года. Для качественного и непрерывного вещания веб-камеры установлены на 1000 участках. В рамках парламентских выборов параметры установки камер были изменены. В информации о 89 избирательных участках произошли изменения: номера 62 участков были изменены, на 15 участках камеры установлены впервые. Список избирательных участков с веб-камерами публикуется", - сказал Гасымов.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar 1000 seçki məntəqəsində veb-kameralar quraşdırılıb

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