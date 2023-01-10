Ильхам Алиев: Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна

Возвращение депортированных азербайджанцев в Западный Азербайджан не создаст проблем для армян, потому что возвращение их туда не означает вывода оттуда проживающих там армян, эти села пусты, и мы, конечно, используем все имеющиеся у нас возможности.

Возвращение депортированных азербайджанцев в Западный Азербайджан не создаст проблем для армян, потому что возвращение их туда не означает вывода оттуда проживающих там армян, эти села пусты, и мы, конечно, используем все имеющиеся у нас возможности.

Как сообщает Report , об этом пезидент Ильхам Алиев сказал в интервью местным телевизионным каналам.

"Подобно тому как в свое время тема Карабаха объединила весь азербайджанский народ, и мы добились поставленной цели, такой же подход мы должны видеть и здесь. Конечно, здесь есть большая потребность в работе представителей медиа – как в стране, так и за рубежом. Я высказывал свое мнение и по этому поводу. То есть готовится очень широкая программа", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что все наши программы, как правило, исполняются: "Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна. Так что уже идет работа над программой и в этой области. Уверен, что мы добьемся и этого и восстановим историческую справедливость".