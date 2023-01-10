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Ильхам Алиев: Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна

Ильхам Алиев: Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна Возвращение депортированных азербайджанцев в Западный Азербайджан не создаст проблем для армян, потому что возвращение их туда не означает вывода оттуда проживающих там армян, эти села пусты, и мы, конечно, используем все имеющиеся у нас возможности.
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 20:45
Ильхам Алиев: Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна

Возвращение депортированных азербайджанцев в Западный Азербайджан не создаст проблем для армян, потому что возвращение их туда не означает вывода оттуда проживающих там армян, эти села пусты, и мы, конечно, используем все имеющиеся у нас возможности.

Как сообщает Report, об этом пезидент Ильхам Алиев сказал в интервью местным телевизионным каналам.

"Подобно тому как в свое время тема Карабаха объединила весь азербайджанский народ, и мы добились поставленной цели, такой же подход мы должны видеть и здесь. Конечно, здесь есть большая потребность в работе представителей медиа – как в стране, так и за рубежом. Я высказывал свое мнение и по этому поводу. То есть готовится очень широкая программа", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что все наши программы, как правило, исполняются: "Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна. Так что уже идет работа над программой и в этой области. Уверен, что мы добьемся и этого и восстановим историческую справедливость".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We never come up with initiatives that cannot be realized
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Biz heç vaxt reallaşması mümkün olmayan təşəbbüslərlə çıxış etmirik"

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