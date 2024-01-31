МВД запустило новое мобильное приложение

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана запустило мобильное приложение е-Polis, в котором для граждан в электронном формате доступны ряд справок, в том числе о судимости.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана запустило мобильное приложение е-Polis, в котором для граждан в электронном формате доступны ряд справок, в том числе о судимости.

Как сообщает Report, в приложении можно узнать информацию о том, находится ли автомобиль в розыске или наложено ли на него обременение.

Также при помощи приложения можно узнать о наличии запрета на выезд из страны в связи с задолженностью, наличии разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории.

Приложение е-Polis доступно для скачивания в магазине приложений Play Store.