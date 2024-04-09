МВД: В праздничные дни количество нарядов полиции будет увеличено

В дни праздника Рамазан сотрудники органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме.

В дни праздника Рамазан сотрудники органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В сообщении отмечается, что в целях обеспечения общественного порядка личный состав МВД будет продолжать службу в усиленном режиме. В местах проведения массовых мероприятий, в людных местах будет увеличено число нарядов полиции.

Для обеспечения безопасности на дорогах республики сотрудники Государственной дорожной полиции будут проводить профилактические и просветительские мероприятия.

"Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть внимательными на дорогах", - говорится в сообщении.