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МВД: В праздничные дни количество нарядов полиции будет увеличено

МВД: В праздничные дни количество нарядов полиции будет увеличено В дни праздника Рамазан сотрудники органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме.
Внутренняя политика
9 апреля 2024 г. 21:18
МВД: В праздничные дни количество нарядов полиции будет увеличено

В дни праздника Рамазан сотрудники органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В сообщении отмечается, что в целях обеспечения общественного порядка личный состав МВД будет продолжать службу в усиленном режиме. В местах проведения массовых мероприятий, в людных местах будет увеличено число нарядов полиции.

Для обеспечения безопасности на дорогах республики сотрудники Государственной дорожной полиции будут проводить профилактические и просветительские мероприятия.

"Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть внимательными на дорогах", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: Bayram günlərində insanların sıx toplaşdığı yerlərdə polis naryadlarının sayı artırılacaq

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