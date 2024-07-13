МВД: В отношении экс-директора и воспитательницы детсада №310 возбуждено уголовное дело

Информация о ситуации в детском саду №310 в Сабунчинском районе Баку взята под контроль.

Информация о ситуации в детском саду №310 в Сабунчинском районе Баку взята под контроль.

Как сообщил Report начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) майор полиции Анар Гафаров, несколько родителей пожаловались на воспитательницу детского сада Т.Садыгову, обвиняя ее в избиении детей. Также поступили жалобы на заведующую детским садом Х.Гусейнову, которая за деньги принимала детей в детсад сверх установленной нормы и требовала от родителей ежемесячную оплату.

"По данному факту в Управлении полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются. В зависимости от результата расследования их действиям будет дана правовая оценка", - сказал Гафаров.