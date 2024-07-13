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МВД: В отношении экс-директора и воспитательницы детсада №310 возбуждено уголовное дело

МВД: В отношении экс-директора и воспитательницы детсада №310 возбуждено уголовное дело Информация о ситуации в детском саду №310 в Сабунчинском районе Баку взята под контроль.
Внутренняя политика
13 июля 2024 г. 13:53
МВД: В отношении экс-директора и воспитательницы детсада №310 возбуждено уголовное дело

Информация о ситуации в детском саду №310 в Сабунчинском районе Баку взята под контроль.

Как сообщил Report начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) майор полиции Анар Гафаров, несколько родителей пожаловались на воспитательницу детского сада Т.Садыгову, обвиняя ее в избиении детей. Также поступили жалобы на заведующую детским садом Х.Гусейнову, которая за деньги принимала детей в детсад сверх установленной нормы и требовала от родителей ежемесячную оплату.

"По данному факту в Управлении полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются. В зависимости от результата расследования их действиям будет дана правовая оценка", - сказал Гафаров.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Sabunçuda 310 nömrəli uşaq bağçası ilə bağlı yayılan məlumatlar nəzarətə götürülüb, cinayət işi başlanıb

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