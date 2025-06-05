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МВД увеличит число патрульных нарядов в выходные дни по случаю Гурбан-байрам

МВД увеличит число патрульных нарядов в выходные дни по случаю Гурбан-байрам МВД увеличит число патрульных нарядов в выходные дни по случаю Гурбан-байрам
Внутренняя политика
5 июня 2025 г. 17:26
МВД увеличит число патрульных нарядов в выходные дни по случаю Гурбан-байрам

МВД увеличит число постовых патрульных нарядов на территории страны в выходные дни по случаю Гурбан-байрам.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, это является превентивной мерой для обеспечения общественной безопасности и комфорта граждан.

"С 6 по 10 июня на территории республики - в общественных местах и на улицах - будет увеличено количество постовых патрульных нарядов. Сотрудники полиции продолжат нести службу в усиленном режиме, уделяя внимание мерам безопасности на жизнеобеспечивающих и стратегических объектах", - говорится в сообщении.

В МВД также призвали граждан совершать жертвоприношения в безопасных условиях с соблюдением санитарных и гигиенических требований. Продажа и забой жертвенных животных вне установленных мест запрещен, напоминает министерство.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Bayram günlərində ictimai yerlərdə və küçələrdə post-patrul naryadlarının sayı artırılacaq

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