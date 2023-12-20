МВД: Сотрудники полиции обеспечат порядок вокруг избирательных участков в день выборов

Сотрудники МВД Азербайджана будут обеспечивать порядок вокруг избирательных участков в день голосования на президентских выборах.

Сотрудники МВД Азербайджана будут обеспечивать порядок вокруг избирательных участков в день голосования на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Исмет Алиев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что сотрудники полиции проводят необходимые меры по обеспечению общественного порядка в стране. Также принимаются необходимые меры для предотвращения любых действий со стороны сил, желающих воспрепятствовать проведению выборов, сказал Алиев.

"Ситуация в административных районах и вокруг избирательных участков в день голосования будет находиться под контролем", - сказал Алиев.