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МВД: Сотрудники полиции обеспечат порядок вокруг избирательных участков в день выборов

МВД: Сотрудники полиции обеспечат порядок вокруг избирательных участков в день выборов Сотрудники МВД Азербайджана будут обеспечивать порядок вокруг избирательных участков в день голосования на президентских выборах.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 12:46
МВД: Сотрудники полиции обеспечат порядок вокруг избирательных участков в день выборов

Сотрудники МВД Азербайджана будут обеспечивать порядок вокруг избирательных участков в день голосования на президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Исмет Алиев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что сотрудники полиции проводят необходимые меры по обеспечению общественного порядка в стране. Также принимаются необходимые меры для предотвращения любых действий со стороны сил, желающих воспрепятствовать проведению выборов, сказал Алиев.

"Ситуация в административных районах и вокруг избирательных участков в день голосования будет находиться под контролем", - сказал Алиев.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Səsvermə günü seçki məntəqələrinin ətrafında vəziyyətə nəzarət ediləcək"

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