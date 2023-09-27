Министерство внутренних дел провело мероприятие, посвященное Дню памяти

27 сентября Министерство внутренних дел (МВД) провело в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре мероприятие по случаю третьей годовщины Дня памяти.

27 сентября Министерство внутренних дел (МВД) провело в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре мероприятие по случаю третьей годовщины Дня памяти.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в мероприятии приняли участие военнослужащие МВД и сотрудники полиции, участвовавшие в 44-дневной Отечественной войне.

Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В конце мероприятия был показан спектакль "Bir nəfəs qədər" по одноименной пьесе Самира Гуламова, отражающей нашу героическую летопись.