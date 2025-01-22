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МВД призвало граждан не обманываться на сообщения от фальшивых служб доставки

МВД призвало граждан не обманываться на сообщения от фальшивых служб доставки МВД призвало граждан не обманываться на фальшивые сообщения от служб доставки
Внутренняя политика
22 января 2025 г. 10:02
МВД призвало граждан не обманываться на сообщения от фальшивых служб доставки

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) обратилось к населению в связи с новыми случаями интернет-мошенничества.

Как сообщает Report, злоумышленники рассылают фальшивые сообщения от имени популярных служб доставки, пытаясь выманить личные и банковские данные граждан.

В своем обращении МВД призывает граждан быть бдительными и не доверять подозрительным сообщениям, в которых говорится о якобы не доставленных посылках или грузах из-за неверных данных.

"Не переходите по сомнительным ссылкам из таких сообщений, не заполняйте фальшивые формы обновления данных и не делитесь своей личной и банковской информацией", - подчеркивается в обращении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке DİN çatdırılma şirkətləri adından göndərilən saxta mesajlarla bağlı əhaliyə müraciət edib

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