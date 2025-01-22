МВД призвало граждан не обманываться на сообщения от фальшивых служб доставки

МВД призвало граждан не обманываться на фальшивые сообщения от служб доставки

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) обратилось к населению в связи с новыми случаями интернет-мошенничества.

Как сообщает Report, злоумышленники рассылают фальшивые сообщения от имени популярных служб доставки, пытаясь выманить личные и банковские данные граждан.

В своем обращении МВД призывает граждан быть бдительными и не доверять подозрительным сообщениям, в которых говорится о якобы не доставленных посылках или грузах из-за неверных данных.

"Не переходите по сомнительным ссылкам из таких сообщений, не заполняйте фальшивые формы обновления данных и не делитесь своей личной и банковской информацией", - подчеркивается в обращении ведомства.