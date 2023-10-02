МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона

МВД Азербайджана продолжает принимать решительные меры для полной декриминализации всей территории Карабахского экономического района.

МВД Азербайджана продолжает принимать решительные меры для полной декриминализации всей территории Карабахского экономического района.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, работа ведется совместно с уполномоченными в этом вопросе государственными учреждениями.

"Речь идет не только об уничтожении наркотических плантаций, есть минная угроза. Накануне было установлено, что мины спрятаны в нескольких районах, под мостами, в водоемах и других местах, где это представляет собой угрозу для жизни человека", - сказал он.