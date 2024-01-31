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МВД предупредило население в связи с кибератаками

МВД предупредило население в связи с кибератаками Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к населению в связи с кибератаками.
Внутренняя политика
31 января 2024 г. 11:00
МВД предупредило население в связи с кибератаками

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к населению в связи с кибератаками.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными на интернет-ресурсах и соблюдать ряд правил:

"Не сообщайте звонящим с мобильных и городских номеров информацию о своих банковских картах, то есть имя, фамилию владельца, дату окончания действия карты, CVV-номер и код подтверждения (3D Secure), даже если это сотрудник банка", - говорится в уведомлении.

В министерстве также призвали не вносить предоплату за якобы "справку о состоянии здоровья" при трудоустройстве, а также за имущество или товары, продаваемые дешевле себестоимости без проверки, не верить обещаниям высокой оплаты за простые задачи в Интернете и предложениям с поддельных сайтов или учетных записей, не заходить на сомнительные сайты, быть осторожными с созданными в фишинговых целях сайтами, похожими на доменные имена известных компаний, не осуществлять покупок со страниц в соцсетях, которых не знаете и которым не доверяете.

В подобных случаях рекомендуется немедленно обратиться в службу "102" и официальные аккаунты МВД в соцсетях.

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Версия на азербайджанском языке DİN kiberhücumlarla bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

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