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МВД: Пожилые и одинокие граждане подвергаются мошенничеству

МВД: Пожилые и одинокие граждане подвергаются мошенничеству В Азербайджане пожилые и одинокие граждане подвергаются мошенничеству.
Внутренняя политика
14 июня 2024 г. 17:46
МВД: Пожилые и одинокие граждане подвергаются мошенничеству

В Азербайджане пожилые и одинокие граждане подвергаются мошенничеству.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, неизвестные лица звонят на мобильные и домашние телефоны с различных зарубежных и местных номеров, давая гражданам ложную информацию о том, что их близкие родственники - дети, сестры, братья, отцы и матери - якобы находятся в тяжелом состоянии в одной из больниц, после чего мошенники требуют различные суммы денег для срочной оплаты.

"Преступники и преступные группировки в основном выбирают в жертвы пожилых, одиноких граждан и забирают требуемые средства в наличной или онлайн-форме, направляя курьеров по их адресам", - говорится в сообщении.

МВД призывает граждан быть осторожными, проверять преподносимую информацию и не давать деньги незнакомым лицам.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Ahıl və tənha vətəndaşlar dələduzluğa məruz qalır

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