МВД: Полицейские усиленно патрулируют улицы и проспекты из-за дождей

В связи с продолжающимися дождями в Баку, Сумгайыте и других регионах страны полицейские наряды привлечены к патрулированию улиц и проспектов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, движение транспорта регулируется Дорожно-патрульной и Постово-патрульной службами, а также другими профильными подразделениями.

С водителями и пешеходами проводится профилактическая работа, нуждающимся гражданам оказывается помощь, обеспечивается их безопасное возвращение домой.

Координированная работа сотрудников МВД по устранению последствий непогоды и обеспечению безопасности граждан продолжается.