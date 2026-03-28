МВД: Полицейские усиленно патрулируют улицы и проспекты из-за дождей
Внутренняя политика
- 28 марта, 2026
- 13:38
В связи с продолжающимися дождями в Баку, Сумгайыте и других регионах страны полицейские наряды привлечены к патрулированию улиц и проспектов.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, движение транспорта регулируется Дорожно-патрульной и Постово-патрульной службами, а также другими профильными подразделениями.
С водителями и пешеходами проводится профилактическая работа, нуждающимся гражданам оказывается помощь, обеспечивается их безопасное возвращение домой.
Координированная работа сотрудников МВД по устранению последствий непогоды и обеспечению безопасности граждан продолжается.
