МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

В связи с локальными антитеррористическими мероприятиями, проводимыми азербайджанской армией в Карабахском регионе, на всей территории страны личный состав Министерства внутренних дел перешел на усиленный режим работы.

В связи с локальными антитеррористическими мероприятиями, проводимыми азербайджанской армией в Карабахском регионе, на всей территории страны личный состав Министерства внутренних дел перешел на усиленный режим работы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы министерства Эльшад Гаджиев на брифинге 19 сентября.

По его словам, всему личному составу МВД дано указание принять решительные меры в связи с возможными провокациями, угрозами, любыми правонарушениями в азербайджанском обществе.