О нас

МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе В связи с локальными антитеррористическими мероприятиями, проводимыми азербайджанской армией в Карабахском регионе, на всей территории страны личный состав Министерства внутренних дел перешел на усиленный режим работы.
Внутренняя политика
19 сентября 2023 г. 17:44
МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

В связи с локальными антитеррористическими мероприятиями, проводимыми азербайджанской армией в Карабахском регионе, на всей территории страны личный состав Министерства внутренних дел перешел на усиленный режим работы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы министерства Эльшад Гаджиев на брифинге 19 сентября.

По его словам, всему личному составу МВД дано указание принять решительные меры в связи с возможными провокациями, угрозами, любыми правонарушениями в азербайджанском обществе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan polisi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

Экслюзивные новости

Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi