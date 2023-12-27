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МВД перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни

МВД перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана перейдет на усиленный режим работы для обеспечения общественной безопасности в период празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Внутренняя политика
27 декабря 2023 г. 12:59
МВД перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана перейдет на усиленный режим работы для обеспечения общественной безопасности в период празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщили Report в МВД, об этом было объявлено на оперативном совещании ведомства, прошедшем в онлайн формате.

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на оперативном совещании рассказал о задачах по охране правопорядка и поддержанию общественной безопасности.

Глава ведомства отметил, что в праздничные дни личный состав органов внутренних дел будет нести службу в усиленном режиме, обеспечивая оперативное реагирование на все поступающие от граждан обращения.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək

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