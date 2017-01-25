МВД: Обязанности начальника Главного управления по борьбе с торговлей людьми исполняет Самир Зейналов

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Исполнение обязанностей начальника Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) поручено заместителю начальника управления Самиру Зейналову.

Об этом Report сообщил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

С.Зейналов родился в 1980 году. В 2000 году с отличием окончил Полицейскую академию министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. 21 января 2015 года назначен на должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел.

Отметим, что согласно приказу министра внутренних дел, генерала-полковника Рамиля Усубова, начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД, генерал-майор полиции Шариф Асадуллаев отправлен на пенсию в связи с возрастом. Он награжден почетной грамотой министерства.