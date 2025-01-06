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МВД обратился к гражданам в связи с фальшивыми объявлениями об аренде жилья

МВД обратился к гражданам в связи с фальшивыми объявлениями об аренде жилья 12:29
Внутренняя политика
6 января 2025 г. 13:02
МВД обратился к гражданам в связи с фальшивыми объявлениями об аренде жилья

В последнее время все больше граждан становятся жертвами объявлений мошенников об аренде жилья.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел (МВД) к гражданам в связи с мошенничеством в объявлениях об аренде жилья.

МВД призывает граждан быть предельно внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников.

"Внимательно проверяйте объявления. Будьте осторожны, если цена, указанная в объявлении, подозрительно низкая. Требуйте официальные документы. Не вносите предоплату. Не подписывайте соглашение об аренде, не ознакомившись предварительно с квартирой. В случае возникновения сомнений обращайтесь в колл-центр МВД по номеру 102 или в территориальные органы полиции", - подчеркивается в обращении.

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Версия на азербайджанском языке DİN saxta kirayə ev elanları ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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