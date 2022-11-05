О нас

МВД обратилось к гражданам в связи с Днем Победы

МВД обратилось к гражданам в связи с Днем Победы Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с 8 ноября - Днем Победы.
Внутренняя политика
5 ноября 2022 г. 18:55
МВД обратилось к гражданам в связи с Днем Победы

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с 8 ноября - Днем Победы.

Как сообщили Report в МВД, в объявленные выходные сотрудниками полиции будут приняты все необходимые меры для поддержания высокого уровня общественного порядка и беспрепятственного передвижения людей.

Кроме того, граждане могут обратиться в наряды полиции, несущие службу в усиленном режиме работы по любым негативным ситуациям, с которыми они сталкиваются, а также на горячую линию МВД (102), на официальные страницы министерства в социальных сетях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN Zəfər Günü ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

Другие новости из категории

ЦИК получил новые полномочия
ЦИК получил новые полномочия
5 ноября 2022 г. 17:27
Вице-президент Турции побывал в Шуше
ФотоВице-президент Турции побывал в Шуше
5 ноября 2022 г. 17:07
Завтра в Азербайджане начинаются четырехдневные праздники 
Завтра в Азербайджане начинаются четырехдневные праздники 
5 ноября 2022 г. 11:08
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Омбудсмен встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане
ФотоОмбудсмен встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане
4 ноября 2022 г. 22:54
В Баку подписана Дорожная карта по строительству Центра развития детского творчества в Физули
В Баку подписана Дорожная карта по строительству Центра развития детского творчества в Физули
4 ноября 2022 г. 20:37
Президент принял участие в открытии завода по переработке оливкового масла в поселке Зиря
Президент принял участие в открытии завода по переработке оливкового масла в поселке Зиря
4 ноября 2022 г. 20:30
Состоялось заседание Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией
ФотоСостоялось заседание Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией
4 ноября 2022 г. 18:28
Тело Фазиля Мамедова доставлено в Азербайджан
Тело Фазиля Мамедова доставлено в Азербайджан
4 ноября 2022 г. 18:18
Участники Форума Победы направили обращение к президенту Ильхаму Алиеву
Участники Форума Победы направили обращение к президенту Ильхаму Алиеву
4 ноября 2022 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi