МВД обратилось к гражданам в связи с Днем Победы

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с 8 ноября - Днем Победы.

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к гражданам в связи с 8 ноября - Днем Победы.

Как сообщили Report в МВД, в объявленные выходные сотрудниками полиции будут приняты все необходимые меры для поддержания высокого уровня общественного порядка и беспрепятственного передвижения людей.

Кроме того, граждане могут обратиться в наряды полиции, несущие службу в усиленном режиме работы по любым негативным ситуациям, с которыми они сталкиваются, а также на горячую линию МВД (102), на официальные страницы министерства в социальных сетях.