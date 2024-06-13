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МВД обратилось к родителям выпускников в связи с "Последним звонком"

МВД обратилось к родителям выпускников в связи с "Последним звонком"
Внутренняя политика
13 июня 2024 г. 13:26
МВД обратилось к родителям выпускников в связи с Последним звонком

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к родителям выпускников в преддверии проведения "Последнего звонка" в школах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

В ведомстве призвали родителей не передавать управление автомобилем своим детям, не имеющим водительских прав.

"Мы призываем всех выпускников строго соблюдать правила поведения в общественном месте. Безопасность движения на дорогах будут охранять сотрудники Дорожной полиции. К участникам движения, нарушившим требования остановки и стоянки, будут применены меры, чтобы избежать заторов", - заявили в МВД.

Было отмечено, что в местах расположения учебных заведений будет увеличено количество дежурных нарядов, усилен контроль за безопасностью участников и общественным порядком.

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Версия на азербайджанском языке DİN-dən valideynlərə çağırış: “Son zəng”də sürücülük hüququ olmayan övladlarınıza avtomobil verməyin

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