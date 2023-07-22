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МВД обратилось к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры

МВД обратилось к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры В месяц Мухаррам, начавшийся 19 июля этого года, в том числе в день "Ашура", который приходится на 28 июля, религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, местах паломничества и на прилегающих к ним территориях в соответствии с законом Азербай
Внутренняя политика
22 июля 2023 г. 15:01
МВД обратилось к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры

В месяц Мухаррам, начавшийся 19 июля этого года, в том числе в день "Ашура", который приходится на 28 июля, религиозные церемонии должны проводиться только в мечетях, местах паломничества и на прилегающих к ним территориях в соответствии с законом Азербайджана "О свободе вероисповедания".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел (МВД) к гражданам в связи с проведением церемоний в день Ашуры.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников церемонии, их беспрепятственного доступа в мечети, свободного и беспрепятственного исполнения ими религиозных обрядов. Доводим до вашего сведения, что участие несовершеннолетних в религиозных церемониях не рекомендуется. Призываем с пониманием отнестись к этому обращению, которое служит защите жизни, здоровья, прав, законных интересов каждого гражданина", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке DİN Aşura günü ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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