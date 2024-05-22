МВД обратилось к гражданам, работающим на освобожденных от оккупации территориях

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) призвало работающих на освобожденных от оккупации территориях граждан при нахождении оружия и боеприпасов добровольно сдать их сотрудникам полиции.

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) призвало работающих на освобожденных от оккупации территориях граждан при нахождении оружия и боеприпасов добровольно сдать их сотрудникам полиции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

МВД просит лиц, задействованных в работах по благоустройству на освобожденных территориях, при обнаружении оружия, взрывчатых веществ, подозрительных предметов сообщать об этом в колл-центр 102 МВД или проинформировать несущих службу на этой территории сотрудников полиции.

"Прикосновение к этим предметам может представлять серьезную угрозу для их жизни и здоровья, а транспортировка, хранение или передача другому лицу оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность. Учитывая вышеизложенное, призываем работающих на освобожденных территориях граждан строго соблюдать правила общественной безопасности", - говорится в сообщении.