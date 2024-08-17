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МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.
Внутренняя политика
17 августа 2024 г. 16:47
МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, 10-16 августа на территории города Ханкенди сотрудниками полиции обнаружено 8 автоматов, 2 пистолета, 8 ружей, 29 гранат, 24 запала, 2 снаряда, 15 штык-ножей, 131 магазин, 3 480 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Помимо этого, в Кельбаджарском районе обнаружены и изъяты 1 автомат, 6 гранат, 1 штык-нож, 4 магазина, 417 патронов различного калибра, в Ходжалинском районе - 1 автомат, 1 пистолет, 2 ружья, 3 снаряда, 1 граната, 1 магазин, 30 патронов различного калибра, в Джебраильском районе - 1 автомат, 1 ружье, 3 магазина, 112 патронов разного калибра, в Ходжавендском районе - 2 автомата, 1 штык-нож, 4 магазина и 102 патрона различного калибра.

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Версия на английском языке Azerbaijani police discover large cache of weapons in liberated territories
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda xeyli sayda silah-sursat aşkar olunub

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