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МВД обнародовал список предметов, запрещенных к проносу в фан-зону во время "Формулы-1"

МВД обнародовал список предметов, запрещенных к проносу в фан-зону во время "Формулы-1" Опубликован список предметов, которые запрещено проносить в фан-зону во время проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Внутренняя политика
13 сентября 2024 г. 10:16
МВД обнародовал список предметов, запрещенных к проносу в фан-зону во время Формулы-1

Обнародован список предметов, которые запрещено проносить в фан-зону во время проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Во время проведения соревнований запрещено проносить в фан-зону алкогольные напитки, все виды тары от напитков (кроме детских), еду, огнестрельное, холодное и другое небоевое оружие, фейерверки, воспламенители, лазерные фонари, ролики, скейтборды, сегвеи, велосипеды, самокаты, корзины для пикника, крупногабаритные предметы и рюкзаки, профессиональные устройства видеозаписи и фотокамеры с объективом длиной более 30 см, животных (кроме животных-поводырей, оказывающих помощь людям с ограниченными возможностями здоровья) и т.д.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFormula 1 yarışları zamanı azarkeş zonasına gətirilməsi qadağan olunan əşyaların siyahısı açıqlanıb

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