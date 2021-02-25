МВД: К памятнику "Крик матери" можно будет подходить группами не более 5 человек

Сбор людей вокруг памятника недопустим

26 февраля посещение памятника "Крик матери" будет организовано иначе, чем в предыдущие годы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

"Как и каждый год, в этом году наш народ с большой печалью и скорбью будет отмечать незабываемую и дорогую память жертв Ходжалинского геноцида, наши граждане примут участие в церемониях поминовения памяти.

Однако, учитывая высокий риск заражения коронавирусной инфекцией и требования существующего карантинного режима, в этом году посещение памятника, расположенного на территории Хатаинского района столицы в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, будет организовано иначе, чем в предыдущие годы. Граждане, желающие посетить памятник "Крик матери", в обязательном порядке должны пользоваться медицинской маской и не собираться в группы более пяти человек для поддержания социальной дистанции.

Граждане должны подходить к памятнику группами не более пяти человек и, не останавливаясь, покидать территорию. Сбор людей вокруг памятника недопустим. Для обеспечения безопасного передвижения посетителей будет ограничено движение на улицах и проспектах в направлении памятника "Крик матери". Эти требования направлены исключительно на защиту здоровья и безопасности граждан, и мы уверены, что посетители с пониманием отнесутся к этому", - говорится в сообщении.