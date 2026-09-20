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    МВД: Героизм шехидов и ветеранов - пример верности Родине и служения народу

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 11:45
    МВД: Героизм шехидов и ветеранов - пример верности Родине и служения народу

    Историческая миссия по полному восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана успешно выполнена.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства внутренних дел в соцсети Х по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

    Ведомство подчеркивает, что локальная антитеррористическая операция, проведенная в сентябре 2023 года, занимает особое место в летописи Победы Азербайджана.

    "Военнослужащие Внутренних войск и сотрудники полиции МВД, проявив самоотверженность и героизм в ходе этой исторической миссии, успешно выполнили поставленные задачи на пути к полному восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета нашей страны. Их боевой путь - героизм шехидов, доблесть ветеранов и самоотверженность военнослужащих, - является примером верности Родине и служения народу", - говорится в публикации.

    МВД: Героизм шехидов и ветеранов - пример верности Родине и служения народу

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) День суверенитета Азербайджана
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    DİN: Tarixi missiya uğurla yerinə yetirildi

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