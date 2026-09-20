МВД: Героизм шехидов и ветеранов - пример верности Родине и служения народу

Историческая миссия по полному восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана успешно выполнена.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства внутренних дел в соцсети Х по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Ведомство подчеркивает, что локальная антитеррористическая операция, проведенная в сентябре 2023 года, занимает особое место в летописи Победы Азербайджана.

"Военнослужащие Внутренних войск и сотрудники полиции МВД, проявив самоотверженность и героизм в ходе этой исторической миссии, успешно выполнили поставленные задачи на пути к полному восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета нашей страны. Их боевой путь - героизм шехидов, доблесть ветеранов и самоотверженность военнослужащих, - является примером верности Родине и служения народу", - говорится в публикации.