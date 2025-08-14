МВД: Граждане могут направлять жалобы непосредственно руководителям органов полиции

Граждане могут направлять благодарность, предложения или жалобы по любым вопросам не только в Call-центр 102 Министерства внутренних дел (МВД), веб-сайт, на официальные страницы в социальных сетях, но и непосредственно руководителям органов полиции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Для этого достаточно записаться онлайн на прием к начальникам полицейских управлений, отделов, расположенных во всех городах и районах республики, и назначить время встречи.

Записаться на прием можно онлайн через мобильное приложение E-polis.