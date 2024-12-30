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МВД Азербайджана обратился к посещающим освобожденные территории в праздничные дни

МВД Азербайджана обратился к посещающим освобожденные территории в праздничные дни МВД Азербайджана обратился к лицам, посещающим освобожденные территории в праздничные дни.
Внутренняя политика
30 декабря 2024 г. 19:50
МВД Азербайджана обратился к посещающим освобожденные территории в праздничные дни

МВД Азербайджана обратился к лицам, посещающим освобожденные территории в праздничные дни.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что 31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и Новый год - сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме и примут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей страны.

"Вы должны понимать возложенную на вас ответственность и следовать правилам. При наличии разрешения вам будет обеспечено свободное и беспрепятственное передвижение. Если вы путешествуете на личном автомобиле, зарегистрировавшись через соответствующий портал, в первую очередь вы должны двигаться по заранее определенным маршрутам. Как указано в уведомительных инструкциях, предоставляемых на временных полицейских постах, не разрешается ездить по второстепенным дорогам. Мы призываем не привозить на территорию алкогольные напитки, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, посещать только места, предназначенные для отдыха. В Шуше, Лачыне, Зангилане, Физули, Суговушане и других живописных уголках Карабаха вы должны соблюдать все правила безопасности, избегать ситуаций, вызывающих общественное беспокойство, и своим поведением не нарушать атмосферу стабильности. Давайте в эти особые дни будем еще более солидарны, чем всегда, и станем свидетелями безопасных, благополучных, полных любви и счастья моментов".

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Версия на азербайджанском языке DİN bayram günlərində azad olunan ərazilərə səfər edənlərə müraciət edib

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