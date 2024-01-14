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МВД Азербайджана: ДТП с летальным исходом из-за снежной погоды не зафиксировано

МВД Азербайджана: ДТП с летальным исходом из-за снежной погоды не зафиксировано В связи с погодными условиями сотрудники МВД Азербайджана продолжают службу в усиленном режиме во всех районах республики.
Внутренняя политика
14 января 2024 г. 12:02
МВД Азербайджана: ДТП с летальным исходом из-за снежной погоды не зафиксировано

В связи с погодными условиями сотрудники МВД Азербайджана продолжают службу в усиленном режиме во всех районах республики.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, превентивные меры, принятые сотрудниками полиции, оказались эффективными. Серьезных или смертельных происшествий, связанных с погодными условиями, в стране не зафиксировано.

За минувшие сутки в колл-центр "102" министерства поступило 3 765 звонков от граждан с просьбой о помощи из-за погодных условий. Они были оперативно переправлены сотрудникам на местах, которые оказали гражданам необходимую помощь.

Обращения в основном поступали от лиц, передвигавшихся по автомагистралям страны, в частности в горных районах.

"Вновь призываем водителей выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать обгонов и резких маневров. Неопытным водителям не рекомендуется управлять транспортом на обледенелых дорогах", - отметили в МВД.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: Hava şəraiti ilə əlaqədar ölümlə nəticələnən hadisə qeydə alınmayıb

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