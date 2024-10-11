Мушфиг Алескерли: Некоторые фактчекинговые платформы сами распространяют фейки

Дезинформация становится угрозой для всего мира, и в борьбе с этим явлением особое внимание следует уделить повышению медийной и информационной грамотности.

Дезинформация становится угрозой для всего мира, и в борьбе с этим явлением особое внимание следует уделить повышению медийной и информационной грамотности.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления Совета прессы Мушфиг Алескерли на конференции "Новые тренды в современных медиа: информационная безопасность и критерии профессионализма" в Баку.

"Мировой опыт показывает, что для проверки правдивости любой информации необходимо сначала изучить ее источник. В наше время даже среди фактчекинговых платформ есть те, которые распространяют ложную информацию", - сказал он.

Алескерли отметил, что согласно статистике за последние четыре года политические круги и специальные центры США представили публике более 6 тыс. фейковых новостей.

"В росте дезинформации не мала доля также соцсетей. Однако принять закон против дезинформации непросто. В настоящее время в разных странах различные ведомства наделены определенными полномочиями по борьбе с дезинформацией. Они имеют право выявлять и устранять фейки", - добавил он.