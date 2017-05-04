Мушфиг Алескерли: Азер Хесрет перечислил успехи Азербайджана, а это раздосадовало армян и их сторонников

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Случаи подвергания лица или лиц, защищающих правую позицию Азербайджана, доносящих правдивый голос нашей страны до мира, атакам и клеветническим кампаниям не первичны".

Об этом Report заявил член правления Совета прессы, председатель профсоюза журналистов Мушфиг Алескерли, комментируя реакцию Хадиджи Исмаил и армян на статью журналиста Азера Хесрета в "Аль-Джазира".

По его словам, этот процесс длится годами, даже малейший успех Азербайджана приводит в движение "клеветническую сеть", стараются опорочить успех: "Желающих подать голос, защитить национальные интересы тут же берут на прицел, клевещут, оговаривают, оскорбляют, чтобы человек испугался и отказался от своей позиции, или сказанное им слово потеряло вес. Состав этой сети, управляемой армянской диаспорой и лобби, состоит не только из армян. Среди них есть представители различных национальностей, даже "армянизированные азербайджанцы". Азербайджанские имя и фамилия ничего не значат! Поступки, отношение, действия непосредственно служат армянской политике. Они создают сети в различных организациях. Названия организаций тоже различны, некоторые имеют национальный статус, некоторые международный".

Председатель организации отметил, что хотя состав и используемые сетью методы долгие годы оставались закрытыми, сейчас стали известны, изобличены и доказаны: "Развитие интернета создало условия, чтобы заявления, выступления, отчеты от имени различных лиц и организаций были собраны, сравнены и вынесены выводы. Долгие годы либо из-за технической невозможности, либо по другим причинам с азербайджанской стороны на эти вопросы не давали должной реакции. Такое отношение воодушевило армянских сторонников. Но теперь ситуация изменилась. Теперь на действия армян и их сторонников достойно отвечают, суть происходящего правильно доносится до общественности. Именно это злит армянское лобби и их сторонников. Реакции на распространенный в "Аль-Джазире" материал Азера Хесрета - составная часть этого процесса. Если обратите внимание, Азер Хесрет в своем материале никого не оскорбил, просто перечислили часть успехов Азербайджана и задал вопрос тем, кто пытается бросить тень на эти успехи, в чем причина их такого подхода?".

М. Алескерли подчеркнул, что реакции и комментарии на статью и поднятые в ней вопросы в совершенно ином духе: "Если обратить внимание, можете увидеть, что ни Хадиджа, ни поддерживающие ее армяне не касаются поднятых Азером Хесретом вопросов. Его обвиняют то в "работе на правительство", то "в обмане международных организаций", то в иных вещах. Интересно, почему они не хотят отвечать на вопросы Азера? Естественно, ответов у них нет. Поэтому пользуются старой тактикой, стараются оклеветать, оскорбить и опорочить человека. Наверно, верные своей традиции, подготовят доносы и направят в международные организации. Но они забывают, что время этой тактики уже истекло. Азербайджан превратился в сильную страну со своей позицией, умеющую отстаивать свои права. У Азербайджана имеется сильная власть, национальные институты гражданского общества, ревностное население. Используя мелкие махинации, старые методы, потрясти Азербайджан невозможно".