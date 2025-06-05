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Муса Марджанлы: В Армении созданы препятствия для работы фотографов, снимающих азербайджанское наследие

Муса Марджанлы: В Армении созданы препятствия для работы фотографов, снимающих азербайджанское наследие 11:16
Внутренняя политика
5 июня 2025 г. 11:44
Муса Марджанлы: В Армении созданы препятствия для работы фотографов, снимающих азербайджанское наследие

Зарубежные фотографы за минувшие шесть месяцев запечатлели на территории Армении кадры, отражающие наследие азербайджанцев, в их числе разрушенные дома, памятники, могилы, разбитые надгробия и надписи.

Как сообщает Report, об этом главный редактор журнала "Наследие" Муса Марджанлы заявил журналистам в рамках научно-практического мероприятия "Камни говорят в тишине: сохранение азербайджанского наследия".

По его словам, в Армении препятствовали работе зарубежных фотографов, привлеченных для съемок на территории Западного Азербайджана, где когда-то жили азербайджанцы.

"Мы неоднократно направляли зарубежных фотографов на эти территории, однако армяне не давали им работать. Езидские курды, проживающие в некоторых селах этого региона, также не подпускали иностранных фотографов на территорию. Однако, несмотря на трудности, фотографии, отражающие наследие Западного Азербайджана, были сделаны. Эти изображения вошли в фундаментальное издание "Время собирать камни", презентация которого состоится сегодня", - отметил Марджанлы.

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Версия на английском языке Project leader: Armenia hinders foreign photographers from documenting Western Azerbaijan heritage
Версия на азербайджанском языке Layihə rəhbəri: Ermənistanda Qərbi Azərbaycan irsini lentə alan xarici fotoqrafların işinə maneə yaradılıb

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