Муса Гулиев: Необходимо увеличить средства на восстановление Восточного Зангезура и Карабаха

Необходимо увеличить средства на восстановление Восточного Зангезура и Карабаха.

Необходимо увеличить средства на восстановление Восточного Зангезура и Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждения в парламенте законопроекта ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год“.

Он сказал, что увеличение военных расходов и расходов на оборону также имеет смысл.

"Сохранение двузначных значений продовольственной инфляции вызывает беспокойство. Это также создаст необходимость принятия дополнительных мер по улучшению социального благополучия малообеспеченных семей. Необходимо принять меры по снижению инфляции”, - добавил М.Гулиев.