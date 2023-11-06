О нас

Муса Гулиев: Необходимо увеличить средства на восстановление Восточного Зангезура и Карабаха

Муса Гулиев: Необходимо увеличить средства на восстановление Восточного Зангезура и Карабаха Необходимо увеличить средства на восстановление Восточного Зангезура и Карабаха.
Внутренняя политика
6 ноября 2023 г. 13:26
Муса Гулиев: Необходимо увеличить средства на восстановление Восточного Зангезура и Карабаха

Необходимо увеличить средства на восстановление Восточного Зангезура и Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждения в парламенте законопроекта ”О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год“.

Он сказал, что увеличение военных расходов и расходов на оборону также имеет смысл.

"Сохранение двузначных значений продовольственной инфляции вызывает беспокойство. Это также создаст необходимость принятия дополнительных мер по улучшению социального благополучия малообеспеченных семей. Необходимо принять меры по снижению инфляции”, - добавил М.Гулиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Musa Quliyev: "Şərqi Zəngəzur və Qarabağın bərpası üçün vəsait artırılmalıdır"

Экслюзивные новости

Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi