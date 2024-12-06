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Муниципальные выборы: Прием документов для регистрации кандидатов начнется 10 декабря

Муниципальные выборы: Прием документов для регистрации кандидатов начнется 10 декабря Процесс приема документов для регистрации кандидата на муниципальных выборах начнется в окружных избирательных комиссиях с 10 декабря.  
Внутренняя политика
6 декабря 2024 г. 09:46
Муниципальные выборы: Прием документов для регистрации кандидатов начнется 10 декабря

Прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах начнется в окружных избирательных комиссиях с 10 декабря.

Как сообщает Report, это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий муниципальных выборов, утвержденном Центризбиркомом.

Документы должен представить сам кандидат или его уполномоченный представитель, а также уполномоченный представитель политической партии или блока политических партий.

Согласно Избирательному кодексу, документы должны быть представлены не раньше, чем за 50 и не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (до 18:00), то есть с 10 по 30 декабря 2024 года.

Напомним, муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyəyə namizədlərin qeydə alınması üçün zəruri seçki sənədlərinin DSK-ya təqdim edilməsinə başlanılır

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