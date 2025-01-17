Муниципальные выборы-2025: ЦИК приступила к тренингам для избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к тренингам для нижестоящих избирательных комиссий в рамках подготовки к муниципальным выборам.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к тренингам для нижестоящих избирательных комиссий в рамках подготовки к муниципальным выборам.

Как сообщили Report в ЦИК, тренинговой группой Комиссии разработана двухэтапная программа, первая из которых предназначена для тренеров, вторая – для членов участковых избирательных комиссий.

Тренинг для тренеров продлится 2 дня, в нем примут участие в общей сложности 236 человек – по два представителя от каждого из 118 избирательных округов.

Второй этап тренингов будет проводиться для членов участковых избирательных комиссий и начнется 19 января.

Каждый член избирательных комиссий будет обеспечен подготовленной ЦИК брошюрой "Памятка на день выборов", образцом протокола о результатах голосования, различными необходимыми методическими пособиями и наглядными материалами, подробно отражающими все соответствующие процедуры.