Муниципалитет выразил отношение к претензиям по поводу барельефа Мамед Амина Расулзаде

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Глава Новханинского муниципалитета Шахин Тагиев выразил отношение к претензиям по поводу барельефа видного государственного деятеля Азербайджана Мамед Амина Расулзаде.

Комментируя Report сложившуюся ситуацию, он отметил: "Работая над новым барельефом, мы посоветовались с несколькими людьми. Одни утверждали, что следует писать "Осноповоложник Азербайджанской Народной Республики", другие - "Азербайджанской Демократической Республики". Кто-то и вовсе сказал: "Один из основоположников Азербайджанской Демократической Республики". Поэтому этот вопрос весьма спорный. Всем прекрасно известна личность Мамед Амина Расулзаде. Чтобы положить конец дискуссиям и спорам на эту тему, было решено выгравировать на барельефе надпись: "В 1884 году в этом доме родился Мамед Амин Расулзаде". У Мамед Амина Расулзаде много титулов, всех их не вместить в один барельеф...".

По словам Ш.Тагиева, надпись на прежнем барельефе тоже содержала ошибки: "Надпись на украденном барельефе тоже была неверной. Там было указано "Глава Азербайджанской Демократической Республики, создатель партии "Мусават". Это тоже неверно. Если бы не воровство прежнего барельефа, не возникло бы и споров. Тот барельеф был установлен в период власти НФА-Мусават".