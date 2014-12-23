​Муниципальные выборы в Азербайджане завершились

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Завершился процесс голосования на проходящих сегодня в Азербайджане муниципальных выборах. Как сообщает Report, начавшиеся в 08:00 выборы завершились в 19:00.

Отметим, что на проходящих в 118-ти округах муниципальных выборах в 1607 муниципалитетов должно быть избрано 15 035 членов. Регистрацию для членства в муниципалитетах прошли 37 077 человек. В выборах принимают участие представители 8 политических партий. Члены 30-ти партий подключились к выборам в индивидуальном порядке.

Регистрацию для наблюдения за выборами прошли 55 551 местных наблюдателей.