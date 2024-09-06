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Мухтар Бабаев: В Милли Меджлис представлен ряд законопроектов по экологии

Мухтар Бабаев: В Милли Меджлис представлен ряд законопроектов по экологии В Милли Меджлис Азербайджана представлены проекты поправок в некоторые законы, а также Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, связанные с рядом экологических вопросов.
Внутренняя политика
6 сентября 2024 г. 11:25
Мухтар Бабаев: В Милли Меджлис представлен ряд законопроектов по экологии

В Милли Меджлис Азербайджана представлены проекты поправок в некоторые законы, а также Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, связанные с рядом экологических вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на открытии международной конференции "Право и климат" в Баку.

Министр сказал, что это проекты поправок в законы "О животном мире", "О рыболовстве", "Об охоте", "Об охране зеленых насаждений", а также в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

По словам министра, законопроекты "Об управлении выбросами парниковых газов в атмосферу", "Об обороте упаковки и упаковочных отходов", "Об ответственном обращении с животными", "Об экологическом просвещении", "О недрах" и "Государственная программа устойчивого развития лесов в Азербайджанской Республике на 2025-2030 годы" находятся на стадии согласования.

"В стране предпринимаются серьезные шаги по увеличению использования возобновляемых источников энергии и развитию зеленых энергетических технологий. Мы нацелены на доведение долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30% к 2030 году. Строительство солнечных и ветряных электростанций на Абшероне и других регионах является показателем усилий в этой области", - подчеркнул министр.

Он добавил, что использование электромобилей в транспортном секторе, развитие экологически чистой промышленности, восстановление лесов и меры против деградации земель являются основными направлениями борьбы с изменением климата в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra qanunlara dəyişiklik layihələri Milli Məclisə təqdim edilib

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