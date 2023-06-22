Мухтар Бабаев: Обеспокоенность жителей Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена

Обеспокоенность жителей села Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена, соответствующие структуры проведут исследования.

Обеспокоенность жителей села Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена, соответствующие структуры проведут исследования.

Как сообщает Report, об этом председатель комиссии по изучению ситуации в Союдлю, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на встрече с жителями села.

Председатель комиссии отметил, что будет изучено насколько негативно озеро влияет на окружающую среду и здоровье местных жителей:

"Подход к вопросу строительства плотины будет серьезным. Мониторинг атмосферы показывает, что в селе Союдлю и на территории вокруг озера загрязнений нет".