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Мухтар Бабаев: Обеспокоенность жителей Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена

Мухтар Бабаев: Обеспокоенность жителей Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена Обеспокоенность жителей села Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена, соответствующие структуры проведут исследования.
Внутренняя политика
22 июня 2023 г. 16:58
Мухтар Бабаев: Обеспокоенность жителей Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена

Обеспокоенность жителей села Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена, соответствующие структуры проведут исследования.

Как сообщает Report, об этом председатель комиссии по изучению ситуации в Союдлю, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на встрече с жителями села.

Председатель комиссии отметил, что будет изучено насколько негативно озеро влияет на окружающую среду и здоровье местных жителей:

"Подход к вопросу строительства плотины будет серьезным. Мониторинг атмосферы показывает, что в селе Союдлю и на территории вокруг озера загрязнений нет".

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Söyüdlü sakinlərinin göllə bağlı narahatlığı ciddi şəkildə öyrəniləcək, təhlillər aparılacaq"

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