Мухтар Бабаев: Обеспокоенность жителей Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена

Обеспокоенность жителей села Союдлю в связи с озером будет серьезно изучена, соответствующие структуры проведут исследования.
Как сообщает Report, об этом председатель комиссии по изучению ситуации в Союдлю, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на встрече с жителями села.
Председатель комиссии отметил, что будет изучено насколько негативно озеро влияет на окружающую среду и здоровье местных жителей:
"Подход к вопросу строительства плотины будет серьезным. Мониторинг атмосферы показывает, что в селе Союдлю и на территории вокруг озера загрязнений нет".