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Мухтар Бабаев: Добьемся проведения экологического мониторинга в Карабахе

Мухтар Бабаев: Добьемся проведения экологического мониторинга в Карабахе ”Мониторинг в Карабахе на территориях, где были разграблены наши природные ресурсы, важен и будет проводиться".
Внутренняя политика
20 января 2023 г. 12:55
Мухтар Бабаев: Добьемся проведения экологического мониторинга в Карабахе

Экологический мониторинг в Карабахе на территориях, где незаконно эксплуатируются природные ресурсы Азербайджана, необходим и будет проведен.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

M.Бабаев сказал, что мониторинг должен проводиться во всех подобных случаях, когда бесконтрольно ведется разработка месторождений полезных ископаемых.

"В период оккупации наши природные ресурсы были разграблены. Мониторинг необходим и будет проводиться. Продолжается серьезная работа над всеми требованиями, выдвинутыми азербайджанской стороной. Мы добьемся проведения мониторинга в Карабахе", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Qarabağda təbii sərvətlərimizin talan olunduğu ərazilərdə monitorinq vacibdir və keçiriləcək”

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