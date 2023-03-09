Мухтар Бабаев: Глобальное потепление оказывает влияние на водные ресурсы

"Сегодня происходит глобальное потепление, что разумеется, оказывает влияние на водные ресурсы".
Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на панельном заседании на тему "Мегаугрозы: климатическая безопасность; продбезопасность, ядерная безопасность" в рамках X Глобального Бакинского форума.
Он отметил, что связанные с климатическими изменениями риски не сконцентрированы в одной стране и должны обсуждаться на региональном уровне.
По словам министра, в Азербайджане стали чаще происходить наводнения.
М.Бабаев отметил, что на освобожденных территориях выполняются восстановительные работы, создаются "умные города" и внедряются "зеленые" технологии.