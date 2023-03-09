О нас

Мухтар Бабаев: Глобальное потепление оказывает влияние на водные ресурсы

Мухтар Бабаев: Глобальное потепление оказывает влияние на водные ресурсы "Сегодня происходит глобальное потепление, что разумеется, оказывает влияние на водные ресурсы".
Внутренняя политика
9 марта 2023 г. 16:56
Мухтар Бабаев: Глобальное потепление оказывает влияние на водные ресурсы

"Сегодня происходит глобальное потепление, что разумеется, оказывает влияние на водные ресурсы".

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на панельном заседании на тему "Мегаугрозы: климатическая безопасность; продбезопасность, ядерная безопасность" в рамках X Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что связанные с климатическими изменениями риски не сконцентрированы в одной стране и должны обсуждаться на региональном уровне.

По словам министра, в Азербайджане стали чаще происходить наводнения.

М.Бабаев отметил, что на освобожденных территориях выполняются восстановительные работы, создаются "умные города" и внедряются "зеленые" технологии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: Global warming affects water resources
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Bu gün qlobal istiləşmə su resurslarına öz təsirini göstərir”

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi