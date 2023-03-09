Мухтар Бабаев: Глобальное потепление оказывает влияние на водные ресурсы

"Сегодня происходит глобальное потепление, что разумеется, оказывает влияние на водные ресурсы".

"Сегодня происходит глобальное потепление, что разумеется, оказывает влияние на водные ресурсы".

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал на панельном заседании на тему "Мегаугрозы: климатическая безопасность; продбезопасность, ядерная безопасность" в рамках X Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что связанные с климатическими изменениями риски не сконцентрированы в одной стране и должны обсуждаться на региональном уровне.

По словам министра, в Азербайджане стали чаще происходить наводнения.

М.Бабаев отметил, что на освобожденных территориях выполняются восстановительные работы, создаются "умные города" и внедряются "зеленые" технологии.