Мухтар Бабаев: Члены комиссии детально изучат проблему в селе Союдлю

Члены комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, проведут встречу с жителями села.

Члены комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, проведут встречу с жителями села.

Как сообщает Report, об этом Real TV заявил председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По его словам, после встречи с жителями села члены комиссии осмотрят территорию, на которой ведется строительство искусственного озера: "Члены комиссии детально изучат проблему и подготовят предложения".

Отметим, что накануне распоряжением премьер-министра Али Асадова была создана комиссия для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации в селе Союдлю. Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.