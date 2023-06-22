О нас

Мухтар Бабаев: Члены комиссии детально изучат проблему в селе Союдлю

Мухтар Бабаев: Члены комиссии детально изучат проблему в селе Союдлю Члены комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, проведут встречу с жителями села.
Внутренняя политика
22 июня 2023 г. 12:56
Мухтар Бабаев: Члены комиссии детально изучат проблему в селе Союдлю

Члены комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района, проведут встречу с жителями села.

Как сообщает Report, об этом Real TV заявил председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

По его словам, после встречи с жителями села члены комиссии осмотрят территорию, на которой ведется строительство искусственного озера: "Члены комиссии детально изучат проблему и подготовят предложения".

Отметим, что накануне распоряжением премьер-министра Али Асадова была создана комиссия для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации в селе Союдлю. Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Söyüdlüdəki vəziyyətin araşdırılması üçün yaradılan Komissiyanın üzvləri kənd sakinləri ilə görüşəcək

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для печати
15 июня 2023 г. 19:30
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
ФотоВ Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии
16 июня 2023 г. 09:36
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
17 июня 2023 г. 15:31
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi