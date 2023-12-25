Мухаммед Гулузаде: Европейский суд выносит политизированные решения против Азербайджана

Председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде назвал предвзятыми и политизированными решения Европейского суда против Азербайджана.

Председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде назвал предвзятыми и политизированными решения Европейского суда против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Гулузаде заявил на семинаре, посвященном рассмотрению обращений о нарушении избирательных прав.

"К сожалению, Европейский суд исходит из политических мотивов, принимая решения касательно Азербайджана. Азербайджан проиграл в Европейском суде 24 дела, связанные с выборами. Основная причина состоит в том, что некоторые документы были составлены неправильно", - сказал он.