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Мухаммед Гулузаде: Европейский суд выносит политизированные решения против Азербайджана

Мухаммед Гулузаде: Европейский суд выносит политизированные решения против Азербайджана Председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде назвал предвзятыми и политизированными решения Европейского суда против Азербайджана.
Внутренняя политика
25 декабря 2023 г. 10:47
Мухаммед Гулузаде: Европейский суд выносит политизированные решения против Азербайджана

Председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде назвал предвзятыми и политизированными решения Европейского суда против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Гулузаде заявил на семинаре, посвященном рассмотрению обращений о нарушении избирательных прав.

"К сожалению, Европейский суд исходит из политических мотивов, принимая решения касательно Азербайджана. Азербайджан проиграл в Европейском суде 24 дела, связанные с выборами. Основная причина состоит в том, что некоторые документы были составлены неправильно", - сказал он.

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Версия на английском языке Mahammad Guluzada: European Court making politicized decisions against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İnstitut sədri: "Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı siyasi qərarlar çıxarır"

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